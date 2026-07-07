«Ак Барс» продлил контракты с тренерами по физподготовке

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Спорт
7 июля 2026  12:37
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба клуба объявила о продлении соглашений с двумя тренерами по ОФП: Даниилом Бабенко и Брэндоном Бови. Новый контракт с российским специалистом будет действовать два сезона, с иностранцем – один сезон.

Бабенко пришёл в «Ак Барс» летом 2025 года, ранее он работал в ВХЛ с «Рубином» и в КХЛ с «Трактором». Брэндон Бови работает в России с 2014 года. Он занимал аналогичные должности в «Локомотиве», «Адмирале», «Авангарде» и «Ак Барсе» (2016-2018). Второй раз в казанский клуб тренер вернулся в 2023 году.

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