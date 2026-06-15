«Ак Барс» расстался с защитником Ильей Карпухиным

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Спорт
15 июня 2026  15:15

Казанский хоккейный клуб объявил об уходе 27-летнего защитника Ильи Карпухина. Соответствующее сообщение появилось в официальных соцсетях команды.

 Фото: соцсети «Ак Барса» 

В клубе поблагодарили игрока за время, проведенное в Казани, и пожелали ему успехов в продолжении карьеры.

Карпухин пополнил состав «барсов» в августе 2025 года, перейдя из питерского СКА. В регулярном чемпионате минувшего сезона он принял участие в 68 матчах, отметившись 23 очками (9 шайб + 14 передач). В рамках плей-офф на его счету 20 встреч и 3 балла (1 гол + 2 ассиста). Ранее защитник также выступал за челябинский «Трактор».

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» покидает нападающий Нэйтан Тодд.

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