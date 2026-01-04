«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в первом матче 2026 года

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» начал 2026-й год с разгромной победы над «Автомобилистом» – 5:0. В первом периоде отличились Артём Галимов и Александр Хмелевский, во второй двадцатиминутке – Александр Барабанов. В третьем периоде «барсы» забросили две шайбы с разницей в 29 секунд – голы на счету Григория Денисенко и Михаила Фисенко.

«Ак Барс» 14-й раз подряд одержал победу в стартовой игре календарного года. Успех в игре с «Автомобилистом» позволил команде вернуться на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.