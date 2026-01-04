«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в первом матче 2026 года

news_top_970_100
Спорт
4 января 2026  19:34
Автор:
Эдгар Витковский

Фото: ak-bars.ru 

«Ак Барс» начал 2026-й год с разгромной победы над «Автомобилистом» – 5:0. В первом периоде отличились Артём Галимов и Александр Хмелевский, во второй двадцатиминутке – Александр Барабанов. В третьем периоде «барсы» забросили две шайбы с разницей в 29 секунд – голы на счету Григория Денисенко и Михаила Фисенко.

«Ак Барс» 14-й раз подряд одержал победу в стартовой игре календарного года. Успех в игре с «Автомобилистом» позволил команде вернуться на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

news_right_column_240_400
Новости
УНИКС начал год с победы над «Локомотив-Кубанью»
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в первом матче 2026 года
В Татарстане из-за снегопадов запустили план «Буран»
В Казани работают 14 лыжных баз для активного зимнего отдыха
В Казани работают 14 лыжных баз для активного зимнего отдыха
Никита Лямкин помещен в список травмированных игроков
Владельцам земельных участков напомнили о сроках их освоения
На платной трассе Казань - Альметьевск в массовом ДТП погибли четыре человека
Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск полностью приостановлено