«Ак Барс» уверенно разобрался с «Нефтехимиком» - 6:1

Спорт
31 января 2026  21:40

Казанский «Ак Барс» крупно выиграл татарстанское дерби, разгромив «Нефтехимик» на льду «Татнефть Арены» со счетом 6:1 в матче КХЛ.

Хозяева решили исход встречи уже в первом периоде, забросив три быстрые шайбы. В дальнейшем команда Анвара Гатиятулина лишь наращивала преимущество, четыре раза реализовав численное большинство. Дублем отметился Илья Сафонов, по разу отличились Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский и Митчелл Миллер. У гостей единственный гол забил Матвей Заседа.

Победа позволила «Ак Барсу» подняться на второе место Восточной конференции, тогда как «Нефтехимик» прервал серию из семи побед подряд. Следующий матч казанцы сыграют 2-го февраля на выезде с «Сибирью».

