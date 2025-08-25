«Ак Барс» в овертайме вырвал победу у СКА в первом матче турнира имени Пучкова

«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в стартовом матче турнира имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. В первом периоде казанцев вывел вперёд Артур Бровкин, а во втором периоде петербуржцы сравняли счёт благодаря голу в большинстве Марата Хайруллина. В концовке третьего периода соперники ещё раз обменялись шайбами – на гол в большинстве Ильи Сафонова хозяева ответили заменой вратаря на шестого полевого и точным броском Бреннана Менелла. В овертайме победу «Ак Барсу» принёс Артур Бровкин.

Заключительную, вторую, игру на турнире казанцы проведут 26 августа против «Автомобилиста».

СКА – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов, 01:18)

1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи, 28:18, 5х4)

1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров, 56:29, 5х4)

2:2 Менелл (Короткий, 59:22, 6х5)

2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский, 62:52)