«Ак Барс» впервые победил в регулярке

«Ак Барс» набрал три очка из четырёх возможных по итогам выездной серии, одержав первую победу в регулярке. В Омске команда Анвара Гатиятулина была сильнее «Авангарда», 2:1. На 5-й минуте казанцев вывел вперёд Григорий Денисенко, а во втором периоде Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей после рикошета от Вячеслава Войнова. На 49-й минуте «Авангард» отыграл одну шайбу – гол на счету Николая Прохоркина.

10 сентября «Ак Барс» дома примет «Автомобилист», екатеринбургский клуб сегодня начнёт сезон матчем с «Ладой» в Тольятти.