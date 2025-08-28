«Ак Барс» выменял права на Григория Денисенко

28 августа 2025  17:27
Эдгар Витковский

«Ак Барс» и «Локомотив» осуществили обмен, в ходе которого казанцы получили права на 25-летнего нападающего Григория Денисенко. Ярославль по итогам обмена получил денежную компенсацию и 16-летнего нападающего Андрея Пустового.

Пустовой перешёл в систему «Ак Барса» из «Амура» в 2023-м году. За сезон в МХЛ он отыграл 41 матч и набрал 14 (5+9) очков. 28 августа форвард успел дебютировать в составе новой команды – игрок вышел во втором звене «Локо» на контрольный матч с «Алмазом» и отличился двумя результативными передачами.

