«Ак Барс» взял реванш у «Авангарда» на выезде

17 февраля 2026  20:13
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2. Первый период остался за казанцами, на 10-й минуте Дмитрий Яшкин реализовал большинство. Во второй двадцатиминутке Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски вывели омичей вперёд, но Никита Дыняк забил в меньшинстве и команды ушли на перерыв при ничейном счёте. В третьем периоде «Ак Барс» отличился трижды: забили Никита Лямкин, Митчелл Миллер и Григорий Денисенко.

В сезонной серии с «Авангардом» зафиксирована ничья, 2–2. В таблице «Востока» «Ак Барс» приблизился к омичам на дистанцию в пять очков, казанский клуб по-прежнему занимает третью строчку.

