«Ак Барс» взял верх над «Барысом» и вышел на второе место на Востоке

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» успешно завершил очередную домашнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ, переиграв астанинский «Барыс» со счетом 3:1. Эта победа позволила команде укрепить позиции в Восточной конференции и вновь подняться на второе место.

Переломным стал второй период, когда хозяева сумели создать задел. Счет открыл Александр Хмелевский, точно завершив атаку после передачи Дмитрия Яшкина. Спустя менее двух минут преимущество казанцев увеличил Григорий Денисенко, использовав момент после паса Брэндона Биро.

В заключительной двадцатиминутке гости попытались вернуться в игру — шайбу в составе «Барыса» забросил Макс Уиллман. Однако на большее астанинцев не хватило. В самой концовке, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, Артем Галимов поразил пустые ворота и снял все вопросы о победителе.

Этот успех стал для «Ак Барса» уже четвертым в текущем сезоне в матчах против «Барыса». Следующую игру казанская команда проведет 13 января на своем льду — соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».