«Ак Барс» взял верх над «Барысом» и вышел на второе место на Востоке

news_top_970_100
Спорт
8 января 2026  23:32

 Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» успешно завершил очередную домашнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ, переиграв астанинский «Барыс» со счетом 3:1. Эта победа позволила команде укрепить позиции в Восточной конференции и вновь подняться на второе место.

Переломным стал второй период, когда хозяева сумели создать задел. Счет открыл Александр Хмелевский, точно завершив атаку после передачи Дмитрия Яшкина. Спустя менее двух минут преимущество казанцев увеличил Григорий Денисенко, использовав момент после паса Брэндона Биро.

В заключительной двадцатиминутке гости попытались вернуться в игру — шайбу в составе «Барыса» забросил Макс Уиллман. Однако на большее астанинцев не хватило. В самой концовке, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, Артем Галимов поразил пустые ворота и снял все вопросы о победителе.

Этот успех стал для «Ак Барса» уже четвертым в текущем сезоне в матчах против «Барыса». Следующую игру казанская команда проведет 13 января на своем льду — соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» взял верх над «Барысом» и вышел на второе место на Востоке
На трассах Татарстана снег убирают почти 400 спецмашин
Мешок чудес
В Казани семья попала в больницу после отравления угарным газом
В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку
В Минюсте РТ рассказали, как определить свой судебный участок мирового судьи
В Казани ночью на Тэцевской горел склад
В Зеленодольске планируют открыть российско-индийский центр традиционной медицины