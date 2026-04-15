Альберт Ягудин: В РТ почти половина бомбоубежищ закрыты или захламлены

На 20-м заседании Госсовета РТ депутат Альберт Ягудин привел данные Минземимущества: из 838 убежищ в нормативное состояние приведены только 443 (53%). Остальные 395 закрыты на замки, многие затоплены, захламлены, лишены света, воды и вентиляции. Таблички размещены на подъездах, но попасть внутрь невозможно, ответственных лиц нет.

Ягудин также сообщил, что реконструкция системы оповещения началась в сентябре 2023 года, но завершить ее планируют лишь к 2028 году. Из-за халатности собственников система ломается, а жители отдаленных микрорайонов почти не слышат сигнал тревоги.

Ремонт одного убежища стоит 6 млн рублей, федеральных субсидий нет. Депутат предложил внедрить электронную систему разблокировки дверей: при сигнале сирены убежища должны открываться автоматически с голосовым оповещением. Такое решение, по его словам, можно реализовать за месяц.