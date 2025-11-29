Александр Большунов дисквалифицирован за неспортивное поведение на Кубке России

Спорт
29 ноября 2025  16:58

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был отстранен от участия в спринтерской гонке в рамках первого этапа Кубка России. Причиной дисквалификации стало неспортивное поведение лыжника после финиша полуфинального забега.

Инцидент произошел после того, как Большунов показал последний результат в своем полуфинале. На финишном повороте он задел лыжей Александра Бакурова, что привело к потере равновесия. После завершения забега представитель Татарстана подъехал к сопернику и нанес ему толчок в спину, от которого Бакуров упал вместе с ограждением.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала случившееся: «Жюри вынесло решение – дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции».

После конфликта Бакуров был вынужден покинуть трассу, прихрамывая и придерживая ногу. 

