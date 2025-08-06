Александр Тыгин: Газ не простит нам ни одной ошибки

Вчера на очередном брифинге в Кабмине РТ обсуждались вопросы безопасности, связанные с эксплуатацией газового оборудования в жилых домах. Итоги за первые семь месяцев этого года, озвученные руководителем ГЖИ РТ Александром Тыгиным, которые полностью подтвердили впоследствии в «Газпром трансгаз Казань», оказались неутешительными: всего по республике произошло 28 случаев с признаками отравления угарным газом. К сожалению, погибли восемь человек. Для сравнения: на пожарах за тот же период погибли 30 человек. Всего, по данным «Газпром трансгаз Казань», за семь месяцев этого года в республике зарегистрировано свыше 200 происшествий, так или иначе связанных с использованием газа.

Тыгин раскрыл, что к ним за то же время поступило 325 обращений, связанных с потреблением газа, что на 86,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всем возбудили административные дела. Больше всего нарушений связано с недопуском газовиков в помещение для технического обслуживания - 247 случаев. На втором месте - отказ от заключения договора на обслуживание (52 случая). На третьем - самовольная замена или перенос газового оборудования (26 случаев). Бывает и такое, когда житель сам пытается подключить газовую колонку и подключает-таки ее, но к трубе водоснабжения. После таких инцидентов газовикам приходится отключать от газа весь дом и несколько суток устранять последствия.

Вентканалы закрыли... мебелью

Однако к ответственности привлекают не только жильцов, но и сотрудников газовых компаний. В этом году по статье 9.23 КоАП РФ оштрафовали четырех должностных лиц: главного инженера «Альметьевскгаза» - два штрафа на 50 тысяч рублей, директора «Елабугагаза» - два штрафа на 75 тысяч рублей, начальника Менделеевской РЭГС - штраф 25 тысяч рублей, начальника «Челныгаза» - два штрафа на 75 тысяч рублей. Также всего один из штрафов начальнику «Челныгаза» выписали из-за состояния квартир в домах №19 по улице Джалиля и №7 по улице Тукая в Мензелинске. Хотя жители жаловались на бездействие управляющей компании. Проверка ГЖИ показала, что вентиляционные каналы в этих домах были забиты поролоном, тряпками, обоями, а некоторые жильцы поставили мебель, перекрыв вентиляцию. При этом в официальных отчетах значилось, что все в порядке, - проверки проводились трижды в год (так, собственно, и положено по закону). Но, видимо, проверяли состояние вентканалов… только на бумаге. В результате в трех квартирах газ отключили: в двух - из-за отсутствия тяги, в третьей - из-за обратной тяги. Директора управляющей компании оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Александр Тыгин поведал и еще об одном вопиющем инциденте, случившемся не в столице РТ: в одной из УК составили акт об удовлетворительном состоянии вентиляционного канала, которого и в помине не было.

Первыми страдают дети

Кстати, об отключении газа. По данным на 5 августа, отключены от поставок голубого топлива 2771 абонент Татарстана в 59 МКД. Из них 2110 абонентов - по причине неисправности дымоходов. Причем стоит особо отметить, что такие отключения необходимы, ведь речь идет о здоровье и самой жизни людей. Первыми при утечке газа, как правило, страдают дети - он опускается вниз, ближе к полу. Ребенку достаточно сделать несколько вдохов для весьма неприятных последствий.

Если говорить о Казани, то здесь еще с марта начали массово отключать газовые колонки. Проверки показали, что «УК ЖКХ Авиастроительного района», «УК Заречье» и «УК ЖКХ Московского района» халатно следили за состоянием дымоходов. В результате в более чем 50 домах пришлось отключить газовые колонки - дымоходы оказались негерметичными. Директоров этих УК оштрафовали на общую сумму в 388 тысяч рублей. Два дела передали в мировой суд. Но жителям, живущим без такого элементарного удобства, как горячая вода, от этого не легче.

Тыгин любезно объяснил корреспонденту «КВ», что чаще всего неисправности дымоходов связаны либо с разрушением оголовков дымоходов, либо с их загрязнением. И то, и другое жители визуально наблюдать не могут. Оголовки находятся в старых домах выше пятого этажа, как правило, они выходят на крыши. Зато жильцы иногда сталкиваются с негативными последствиями этих дефектов.

Обязать производителей пластиковых окон устанавливать на продукцию приточный клапан

А вот что могут сами жители: всегда, даже в зимнее время, надо обеспечивать приток воздуха в квартиру во время пользования газовыми приборами. В принципе для этого хватает открытой (или приоткрытой) форточки. Практически во всех моделях пластиковых окон есть режим микропроветривания. Вот только Александр Тыгин не очень верит, что зимой люди будут этим пользоваться. Он вообще считает, что надо на законодательном уровне обязать всех производителей пластиковых окон устанавливать на свою продукцию приточный клапан - это устройство, предназначенное для улучшения работы естественной вентиляции при закрытых окнах.

Кроме этого, спикер обозначил важнейшую роль техобслуживания газового оборудования. «Когда газовик приходит к вам в квартиру, нужно радоваться и быстрее идти открывать ему, ведь от этого зависит ваша безопасность», - сказал он. В противном же случае «газ не простит нам ни одной ошибки», подытожил главный жилищный инспектор республики.

Недаром газовиками было предотвращено более 12593 происшествий только в этом году.

Не дешевле ли выйдет?

Вот только за кадром остался вопрос: что делать тем, кто месяцами живет без газа? Тыгин со свойственным ему оптимизмом сообщил, что возможных решений проблемы несколько. Более того, все они уже приняты на республиканском уровне. Вот только осталось уладить технические моменты. К примеру, если переводить дома со старыми дымоходами (а это либо хрущевки, либо еще более старые здания) на электрическое отопление, то… может не выдержать алюминиевая проводка. Скорее всего, выход в кардинальном капремонте таких домов. Но смогут ли их жители дождаться этого светлого будущего без газа?

А может, решение гораздо проще, подумалось корреспонденту «КВ». Может быть, не стоит изыскивать около 8 млрд рублей, которые просят в исполкоме и казанских УК для ремонта вентиляционных каналов или замены газового оборудования? Ведь стоимость прочистки одного канала составляет сущие копейки (по сравнению с грандиозными планами исполкома) - 1500 рублей с одной квартиры. Да и ремонт оголовков не столь уж затратен, даже если их придется делать заново.