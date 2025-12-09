Альмир Абашев: Один из основных резервов народосбережения - это диспансеризация

Такие цифры привел министр здравоохранения РТ Альмир Абашев на заседании круглого стола по актуальным проблемам здравоохранения, которое состоялось в Государственном Совете РТ.

С инициативой проведения круглого стола выступила фракция КПРФ парламента РТ. Участие в заседании приняли руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексей Созинов, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по надзору в сфере здравоохранения по РТ Владислав Виниченко, а также представители профильных министерств и ведомств, руководители медицинских учреждений республики.

Реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» за 2019 - 2024 годы позволила снизить смертность татарстанцев от основных причин: болезней системы кровообращения на 15,8%, новообразований - на 4,3%, младенческую смертность на 61,2%.

За последние 20 лет доля населения Татарстана старше 60 лет увеличилась почти на 7%. Если в 2005 году людей, перешагнувших 60-летний рубеж, было 16,9% от общего числа населения, то в 2025 году - почти 24%.

- Один из основных резервов народосбережения - это диспансеризация. Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли примерно 50% населения республики. Но надо сказать, что не все предприятия и организации включились в работу по организации медосмотров своих сотрудников. А это очень важно для раннего выявления серьезных заболеваний. Например, в этом году первично выявлено около 80 тысяч заболеваний, злокачественные новообразования обнаружены у 1497 татарстанцев. Всем им назначены дополнительные исследования и необходимый курс лечения. В дальнейшем перечень обследований при диспансеризации будет расширен, в него будет включено обследование репродуктивной системы, - рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. - Главное в диспансеризации - это сокращение времени прохождения профилактических мероприятий, доступность всех методов диагностики, ну и конечно же качество профилактического консультирования врача, который завершает диспансеризацию и дает соответствующие рекомендации. Перед всеми руководителями поликлиник поставлена задача - они должны сами пройти весь путь пациента на диспансеризации, чтобы лично проверить, насколько доступна или недоступна она для обычного посетителя в их учреждении.

Альмир Абашев отметил важное достижение системы здравоохранения Татарстана - значительное сокращение количества абортов. За последние пять лет количество абортов, не связанных с медицинскими показаниями, сократилось в четыре раза. Значительную роль в этой позитивной динамике сыграла система доабортного консультирования. Мотивы для прерывания беременности у женщин могут быть разные: семейные, материальные проблемы, проблемы психологического плана. Будущие мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за поддержкой в Центр кризисной беременности. Там ведут прием медицинские психологи, акушеры, гинекологи, которые помогают пациенткам найти пути решения их проблем, при необходимости они взаимодействуют с социальными службами, педагогами, другими специалистами. В итоге такой комплексной работе 42% женщин, которые планировали сделать аборт, приняли осознанное решение сохранить беременность.

Председатель Комитета Государственного Совета по социальной политике Алексей Созинов подчеркнул, что представителям всех сфер общества необходимо подключаться к решению главной задачи: изменению образа жизни современного человека. Именно образ жизни, повседневные привычки, забота о своем здоровье - залог того, насколько долго и активно проживет человек.

Кстати



С 2025 года республика начала реализацию новых национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети» и «Технологии здоровья», «Эффективная и конкурентная экономика». Общая стоимость мероприятий национальных проектов в 2025 - 2030 годах составит более 8,6 млрд рублей, при этом софинансирование Татарстана составит 22%.