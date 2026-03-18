Мошенники активизируются в период каникул: как защитить детей

news_top_970_100
Республика
18 марта 2026  12:08
Автор:
Владислав Косолапкин

На традиционной пресс-конференции в ИА «Татар-информ» эксперты собрались, чтобы обсудить болезненную тему — мошенничество. Цифры обнадеживают: ущерб от действий аферистов за первые два месяца 2026 года составил 740 миллионов рублей, что почти на 250 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но расслабляться рано — впереди весенние каникулы, а значит, под удар попадают дети.
 

Дети — главная мишень

Оперуполномоченный по особо важным делам УБК МВД по РТ Радис Юсупов предупреждает: в дни школьных каникул мошенники особенно активно охотятся на подростков. Схема старая, но работает безотказно. Аферисты находят детей в соцсетях, игровых чатах, пабликах. Представляются популярными блогерами, предлагают подарки или розыгрыши. Главная цель — выманить реквизиты карт, заставить перейти по ссылке или, что еще хуже, получить доступ к родительскому телефону и онлайн-банку.

Бывает и страшнее. Ребенку могут начать угрожать, представляться полицией или ФСБ, давить на то, что родителей посадят, если он не переведет деньги. Испуганный подросток под диктовку мошенников может сам стать жертвой или даже курьером.

Юсупов призывает родителей: наладьте доверительные отношения с детьми. Объясните, что любые странные звонки, сообщения от незнакомцев, предложения легкого заработка — это повод сразу обратиться к вам. И обязательно защитите банковские приложения на своих телефонах отпечатком пальца, чтобы ребенок не мог случайно или под давлением открыть их.
 

Дропы, сим-боксы и вредоносное ПО

Отдельная тема — подростки, которых втягивают в криминальные схемы. Им предлагают легкие деньги: продать свою банковскую карту, поработать курьером, снять деньги и перевести их на другие счета. С 5 июля 2025 года за продажу карт грозит до трех лет лишения свободы. Но проблема не только в сроке. Продавая карту вместе с доступом к онлайн-банку, человек рискует сам стать жертвой — мошенники могут оформить на него кредит, и отвечать за долги придется уже ему.

Новая угроза — администраторы сим-боксов. Это устройства, которые позволяют пропускать интернет-трафик так, что звонок идет с российского номера, хотя мошенник находится за границей. За организацию таких схем теперь тоже предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

И еще один всплеск — вредоносные программы. В домашних и школьных чатах появляются сообщения о переводе в другую группу или просьбы посмотреть видео. Стоит нажать на файл — и вирус уже в телефоне. Он может незаметно перехватывать СМС, восстанавливать доступ к «Госуслугам» и онлайн-банку, а владелец даже не узнает. Если случайно открыли такой файл — немедленно включите режим полета и вытащите сим-карту. Это остановит передачу данных.

news_right_column_240_400
Новости
