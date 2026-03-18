В Апастово скоро появится новый пансионат для детей

Председатель совета БФ «Ярдам-Помощь» Илдар Баязитов, открывая вечер, подчеркнул, что журналисты всегда были не просто наблюдателями, а активными участниками социальных преобразований. Благодаря их неравнодушию многие инициативы фонда получают широкий общественный резонанс.

Центральной темой разговора стало радостное событие - запланированное на апрель открытие нового пансионата «Захретдин» в п.г.т. Апастово. Директор действующего духовно-нравственного центра «Хаджар» Айназ хазрат Сафиуллин поделился с гостями двухлетним опытом работы своего учреждения и рассказал о том, как идет подготовка к запуску нового объекта.

По его глубокому убеждению, уникальность формата пансионата заключается в гармоничном сочетании светского образования и духовного воспитания. Это, по мнению спикера, может стать основой для формирования нового поколения верующих, чья духовная практика будет опираться на традиции отечественного мусульманского богословия, и поможет защитить подрастающее поколение от дурных влияний - алкоголизма, наркомании, суицидальных настроений и деструктивных компьютерных игр.

Между тем отбор в пансионат будет очень строгим, по двум основным критериям: желание учиться и наличие первоначальных знаний, причем не обязательно религиозных, поскольку в пансионате будут преподавать и светские предметы.

Уже в частном разговоре с корреспондентом директор центра «Хаджар» Айназ хазрат сказал, что даже у трудного подростка есть шанс попасть в пансионат, если он, конечно, на это настроен. Исправить поведение с помощью привития традиционных ценностей - вполне посильная задача. «Вы видите живой пример перед собой. Я никогда не стоял на учете в ИДН, но и примерным мальчиком не был», - рассказал Сафиуллин.

Кульминацией вечера стали выступления тех, ради кого фонд «Ярдам-Помощь» работает каждый день.

Реабилитанты проекта социальной адаптации «Видеть и слышать сердцем» - Рамадан Мурзашев, Абуязид Туганов, Баху Абдурахманова и Миниса Шакирова - поделились своими личными историями. Рассказы о том, как центр реабилитации «Ярдэм» изменил их жизнь, наполнили зал особой атмосферой надежды и благодарности.

Гости также узнали о работе инклюзивного спортивного комплекса «Дан». Куратор детских программ Айгуль Раимова в своей речи сообщила о регулярных соревнованиях для людей с ОВЗ и поделилась планами по развитию спортивного направления. Например, 21 марта здесь пройдет региональный этап российского чемпионата по футболу на электроколясках.

Кстати, в спорткомплексе «Дан» бесплатные секции действуют только для инвалидов. За счет платных посещений поддерживается вся инфраструктура.