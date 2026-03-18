В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге 15 квартир и нежилого здания

news_top_970_100
Республика
18 марта 2026  11:00

С июля прошлого года в дежурную часть начали поступать сообщения о возгораниях жилых помещений. Проверки показали, что причиной пожаров в каждом случае стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер, опросили свидетелей и установили личность предполагаемого поджигателя, сообщается в телеграм-канале представителя МВД Ирины Волк.

По предварительным данным, молодой человек причастен к поджогам 15 квартир и одного аварийного строения. Также проверяется его возможная связь с аналогичными преступлениями в садоводческом товариществе. Общая сумма ущерба превышает три миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на умышленное уничтожение имущества. Расследование продолжается, мотивы выясняются.

news_right_column_240_400
Новости
