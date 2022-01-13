Ариф Керимов: «Депутаты в многонациональном государстве должны решать проблемы вместе»



На выборах в Госдуму VIII созыва явное большинство кавказцев проголосовали за «Единую Россию», пишет Утро.ру. Но в комитете Госдумы по делам национальностей Северный Кавказ представляют лишь два депутата: Ахмед Догаев – от Чеченской Республики и Николай Долуда — от Краснодарского края, который, строго говоря, в СКФО не входит. Жители Северного Кавказа ожидали, что место главы Комитета займет депутат из кавказской республики, но их ожидания не оправдались.



Комментируя этот момент в ходе заседания на Всероссийском форуме «Народы России» в ноябре, глава ФЛНКА Ариф Керимов отметил, что неважно, представитель какой национальности занял этот пост. Главное — опыт человека и его знание российской национальной политики, подчеркивает Керимов. По его мнению, в многонациональном государстве депутаты должны решать проблемы сообща, учитывать мнение и опыт коллег из регионов и принимать обдуманные решения. Керимов уверен, что нынешний состав Комитета по делам национальностей будет учитывать интересы всех регионов страны.



Не подчеркивать национальную принадлежность

Ариф Пашаевич уже неоднократно высказывался против акцентирования внимания на национальной принадлежности обсуждаемых персон, будь то государственные деятели или нарушители закона. По его мнению, это лишь способствует разжиганию межнациональной неприязни и распространению ксенофобских взглядов. Ранее он отмечал, что тенденции к этому особенно видны сейчас, в период пандемии, на фоне массовой напряженности и тревоги. Вновь поднимаются темы национальности, выставляется этническое происхождение преступников, появляются резкие шовинистские заголовки. По мнению Керимова, подчеркивание национальности или религиозной принадлежности правонарушителей недопустимо.



В ноябре 2021 года чеченский парламент предложил законопроект, запрещающий обозначать в новостях национальную принадлежность лиц, связанных с нарушением закона, а также их вероисповедание. Депутаты Чечни объясняют это тем, что подобные сведения оскорбляют россиян, не связанных с преступным миром. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумой.



В это сложное время информационная среда особенно агрессивна, отмечает Керимов, и ее влиянию больше всего подвержена молодежь. По словам Арифа Пашаевича, сейчас соцсети и интернет воспитывают молодых людей больше, чем учителя и родители. При таком положении дел сложно контролировать, что именно и откуда попадает в сознание неподготовленных молодых людей, и воспитывать патриотов, отмечает глава ФЛНКА.



Взаимоуважение и дружба при сохранении национальной идентичности



Решение подобных проблем Ариф Керимов видит в просвещении людей: введении патриотических программ в школах, разрушении стереотипов о народах России, объективной подаче информации об исторических и современных социокультурных процессах в стране. Важны и изменения в законах, однако запреты здесь вряд ли помогут — если они касаются информационной среды, при желании недобросовестные авторы смогут их обойти, считает глава ФЛНКА.



Отдельная задача, по его мнению, — работа над сохранением самобытности, культуры и языка народов России, в том числе малых народов Северного Кавказа. По мнению Арифа Керимова, сила России — в ее многонациальности. Важно не только сохранять самобытность народов, но и укреплять согласие между ними, развивать уважительную и доверительную культуру общения, в частности среди молодого поколения. Подобные меры также упростят решение многих задач федерального уровня, считает Ариф Керимов.



В этом направлении работает Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, ФЛНКА, которую уже более 20 лет возглавляет Ариф Керимов. А также некоммерческий фонд «Национальное Возрождение», которым руководит его сын, Токай Керимов.



В ходе заседания Ариф и Токай Керимовы подчеркнули важность сохранения родного языка народов России. По их мнению, именно язык аккумулирует духовные и культурные ценности народа. В связи с этим фонд «Национальное Возрождение» ставит перед собой задачу поддерживать исследования культуры и традиций малых народов России, выпускать тематические учебники и научные публикации, а также оказывать поддержку СМИ, которые издаются на национальных языках.



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