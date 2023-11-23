Артем Силкин: Туристический поток на остров не может быть безграничным

Для чего в Свияжске появилась стеклоплавильная мастерская? Как справляется остров с огромным туристическим потоком? Какие новые музеи появятся на острове-граде? Об этом наша беседа с гостем редакции «Казанских ведомостей» - директором музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артемом Силкиным.

Экомиссия музея: варить стекло и перерабатывать пластик

- Артем Николаевич, летом в Свияжске появилась печь-горн. Это начало нового музейного проекта?

- У нас есть задумка: создать парк печей для обжига керамических изделий. Первая печь уже построена. Мы реконструировали русскую печь-горн XVII века. Планируем сделать японскую печь анагама. Недавно в Туле на конференции познакомились с музейными работниками из Узбекистана и обсудили возможность поставить в Свияжске печь среднеазиатского типа. Это позволит нам проводить фестивали, арт-резиденции для керамистов.

Подготовка и сам обжиг - процесс длительный и дорогой, много дров уходит. К тому же объем печки большой, и для обжига одной тарелочки затевать все эту историю не будешь, поэтому планируем приглашать керамистов на мастер-классы и обжиг изделий максимум два-три раза в год.

- Знаю, у вас появилась первая и пока единственная в Татарстане стекольная печь…

- Это наш экопроект. Утилизация мусора - серьезная экологическая проблема во всем мире. В Калужской области есть огромный художественный музей мусора. Там занимаются переработкой мусора, в том числе и стекла. Побывал там, посмотрел, как они работают. Впечатлило.

В Свияжск приехал мастер, работавший на стекольном заводе «Красный гигант» в городе Никольском Пензенской области. Он влюбился в Свияжск. Мы переговорили о перспективах переработки стекла на месте. Возникла идея создать у нас стеклоплавильную мастерскую. Мы с коллегами по музею-заповеднику придумали и детально проработали проект «Лезем в бутылку». Подали заявку на конкурс «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина и выиграли грант. Наши ребята уже три раза ездили на обучение в Санкт-Петербург, Пензу, и мы видим, как их мастерство растет. Пока они делают пробные образцы кружек, других стеклянных изделий.

- А где берете сырье для плавки стекла?

- Поставили на территории музея-заповедника корзины в виде бутылки, куда можно складывать стеклянную тару, посуду. Они идут на переплавку и изготовление сувениров. Это поможет расширить сувенирную линейку музея-заповедника, да и сам процесс варки стекла завораживает. И для туристов это возможность узнать и увидеть что-то новое.

Но у нас гораздо больше пластикового мусора. С ним тоже надо что-то делать. Например, на Камчатке есть музей вулканов, туда посетители приносят пластиковые бутылки. Бутылки измельчают в крошку и потом эту крошку направляют на переработку и изготовление экосувениров. Конечно, это непростой технологический процесс, но нам тоже надо об этом подумать.

Деревянные лодки: сделано в Свияжске

- Расскажите о новом музее Свияжска - музее реки.

- Жизнь многих татарстанцев связана с рекой - работа, отдых, путешествия. Мы создаем музей, рассказывающий о речных традициях, ремеслах, которые связаны с Волгой, о взаимодействии и взаимовлиянии Реки и Человека. В рамках этого музейного проекта будем возрождать традиции волжского судостроения. Для этого мы с нашим замечательным мастером Павлом Тиняевым ездили в Архангельск, на верфь «Товарищества поморского судостроения», изучали опыт коллег. К сожалению, государственного финансирования этого проекта не предусмотрено, мы занимаемся им своими силами. Будем участвовать в грантовых конкурсах, чтобы его реализовать. Но проблема в том, что мы не можем найти в Татарстане мастеров, которые умеют делать традиционные деревянные лодки. Если они есть, большая просьба откликнуться и связаться с нашим музеем-заповедником. Будем рады сотрудничеству.

Для нас интересен и опыт клуба юных моряков «Паллада» из Козьмодемьянска в Марий Эл по приобщению подростков к работе на речных судах и обучению их различным речным практикам.

- Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы музей-заповедник развивался?

- Сейчас в Свияжске живет около 250 человек, практически все они связаны с музеем-заповедником. Государству спасибо за все, что сделано на острове, за новые благоустроенные дома для жителей. Но хотелось бы, чтобы было предусмотрено строительство жилья для работников музея-заповедника: научных сотрудников, смотрителей, экскурсоводов… Это помогло бы нам сохранить кадры. Не каждый человек может позволить себе ежедневно тратить час-полтора на дорогу от дома до работы.

- Доехать до Свияжска на общественном транспорте по-прежнему остается проблемой?

- Да. Более 10 лет назад в двух километрах от острова по заказу музея-заповедника была построена перехватывающая парковка. От парковки до Свияжска должен был курсировать автобус-шаттл. Парковка существует, но до сих пор не передана музею-заповеднику.

В выходные, особенно в летний сезон, машин очень много, на дамбе образуются многокилометровые стоянки. В такой ситуации ни о какой безопасности дорожного движения речи уже не идет. Поэтому оптимизировать систему доступа на остров - одна из важных задач.

Чтобы Свияжск не превратился в дачный поселок

- Можно ли говорить о том, что Свияжск достиг потолка туристического потока, который он может принять?

- Туристический поток может быть огромный, но он, конечно, не безграничен. В программе развития Свияжска, составленной пять лет назад, к 2025 году мы планировали принимать 55 тысяч посетителей в год. А у нас сейчас уже 1 миллион 650 тысяч туристов. Управлять таким потоком сложно, но пока справляемся. Для небольшого Свияжска 2 - 2,5 миллиона туристов в год - максимум.

Чтобы путешествие на остров было запоминающимся, познавательным, комфортным, должна быть государственная программа развития туристической инфраструктуры. В рекомендациях ЮНЕСКО есть очень важный пункт: они советуют развивать буферную зону, то есть зону вокруг Свияжска. Да, туристам нужны кафе, туалеты, сувенирные лавки, но если ими застроить остров, то он превратится в дачный поселок. Это будет совсем другой Свияжск.

- Как можно решить эту проблему?

- Нужно развивать территорию вокруг Свияжска. Это хороший шанс для развития небольших населенных пунктов, расположенных рядом с островом. Там можно создавать аутентичные гостиницы, музеи, фермерские хозяйства, ремесленные мастерские, где туристы могли бы познакомиться с бытом, традициями волжан. Экологический, природоведческий туризм сейчас очень востребован. Это и туристам интересно, и для местных жителей выгодно, потому что создаются новые рабочие места, новые источники заработка.

Иннополис: вид на остров с другого берега

- Влияет ли на Свияжск соседство с Иннополисом?

- С одной стороны, Иннополис для нас - потенциальный партнер. Мы пытаемся с ним взаимодействовать, но это сложно, потому что город замкнут в себе. С другой стороны, опасение вызывают строительные перспективы Иннополиса. Одна из главных достопримечательностей Свияжска - вид на другой берег Свияги, на холм, за которым стоит Иннополис. Если холм застроят, это будет катастрофа. При застройке холма ЮНЕСКО может поставить вопрос об исключении Свияжска из Списка культурного наследия.

- ЮНЕСКО контролирует то, что происходит на объектах культурного наследия?

- ЮНЕСКО контролирует, как страна выполняет свои охранные обязательства по отношению к объектам культурного наследия. Но говорить о том, что они следят за каждым нашим шагом, - это неверно. Мы сами должны отвечать за то, что делаем, сами решаем, что для нас ценно, а что нет. Главное, как сами себе будем в глаза смотреть, что оставим после себя потомкам.

- А какие периоды истории Свияжска остаются совсем не изученными?

- Да все периоды мало изучены. Когда на острове стали проводиться масштабные строительные работы, музей только создавался, сотрудников было мало. Мы просто не успевали спасти то, что необходимо было спасти: альбомы с семейными фотографиями жителей Свияжска, их письма, архивы… Масса материалов о временах наших бабушек, дедушек безвозвратно утеряна, а что уж говорить о более ранних исторических периодах! Практически не изучены XVII и XVIII века, а ведь и тогда на острове кипела жизнь. Но научные исследования продолжаются, проводятся научно-практические конференции, так что история Свияжска изучается.

- Артем Николаевич, вас называют директором-сказочником из-за ваших необычных свияжских сказок. Сказки для вас - это мифотворчество, воссоздание мифологии и легенд острова?

- Я не создаю и не воссоздаю мифологию Свияжска и не хочу ее создавать. Это моя собственная мифология. Пишу сказки, потому что мне это интересно. Вообще, такие сказки больше понятны взрослым, но для меня трогательнее и радостнее, когда ко мне подходят дети и говорят, что читали мои сказки и они им понравились.