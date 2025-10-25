Артист Казанского цирка госпитализирован после падения во время выступления

Во время дневного представления в Казанском цирке произошел несчастный случай с участием артиста Матвея Циренщикова. При выполнении сложного трюка в номере «Акробаты на BMX» он упал на манеж, ударился головой и кратковременно потерял сознание.

Как сообщает пресс-служба цирка, несмотря на то, что артист был в защитном шлеме, его экстренно вынесли с арены на носилках. Медицинская сестра цирка оперативно оказала помощь за кулисами — Циренщиков пришел в сознание, смог самостоятельно подняться и не высказывал конкретных жалоб.

Тем не менее, руководство учреждения приняло решение о его госпитализации для проведения полноценного медицинского обследования. В настоящее время артист находится в клинике, где проходит необходимые диагностические процедуры. По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.