Более 384 тысяч поездок в Казани оплачены через мобильное приложение

Бескондукторная оплата проезда в казанском электротранспорте набирает популярность. С начала 2025 года с помощью мобильного приложения «Казань транспорт» было совершено уже более 384 тысяч оплат.

Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», пассажиры чаще выбирают оплату по QR-коду — таким способом воспользовались более 304 тысяч раз. Почти 80 тысяч транзакций было совершено с помощью удобной функции оплаты по геолокации, когда система автоматически определяет посадку.

С момента запуска возможности бесконтактной оплаты приложение «Казань транспорт» было установлено более 257 тысяч раз. Этот современный сервис позволяет оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах без наличных и традиционных билетов, делая поездки по городу быстрыми и удобными.