Раис Татарстана вручил 100 автомобилей победителям смотра-конкурса муниципалитетов

На площади перед Государственным Советом Республики Татарстан сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой техники главам муниципальных образований — победителям ежегодного смотра-конкурса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал муниципалитетам 96 внедорожников Lada Niva Travel и 4 автобуса Sollers Atlant.

«Хочу поздравить наши поселения, которые победили в конкурсе. За 15 лет мы вручили уже 3562 автомобиля. Это не прихоть, а доступность, оперативность и эффективность вашей работы. Какость жизни граждан зависит от оперативности органов местного самоуправления», — подчеркнул глава республики.

Сенатор Российской Федерации, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, присутствовавший на церемонии, отметил особую роль местной власти в регионе. «В Татарстане органы местного самоуправления – это опора и союзник органов государственной власти. Эти автомобили – не просто подарок. Они обеспечивают материально-техническую основу взаимодействия с людьми», — заявил Клишас.

В завершение мероприятия Рустам Минниханов поздравил победителей конкурса с наступающим Новым годом.