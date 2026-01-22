Асгат Сафаров назначен представителем Раиса РТ в парламенте республики

22 января 2026  14:37

Рустам Минниханов подписал указ о назначении нового полномочного представителя главы региона в Государственном Совете РТ. Им стал руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, который совместит обе должности.

Документ, вступающий в силу со дня подписания, издан для обеспечения эффективного представления интересов руководства республики в парламенте.

На этой должности Сафаров сменил Александра Терентьева, который представлял интересы главы региона в Госсовете с сентября 2025 года, после окончания его полномочий в Совете Федерации.

Асгат Сафаров имеет значительный опыт государственной службы. Начав карьеру в МВД Татарстана в 1998 году, он занимал пост заместителя премьер-министра республики (2012 г.), а с 2013 года возглавляет аппарат главы региона. Его работа отмечена рядом высоких государственных и республиканских наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

