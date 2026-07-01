Ассистент Велимира Перасовича возглавил УНИКС

УНИКС объявил имя специалиста, который сменит Велимира Перасовича на посту главного тренера команды. Им стал ассистент экс-главного тренера Милан Каракаш. Хорват вошел в тренерский штаб казанского клуба в августе 2021 года, ранее он работал в юношеских командах, а также главным тренером местного «Сплита». В 2018 году Каракаш выиграл чемпионат Европы со сборной U16, в сезоне 2020/21 «Сплит» под его руководством завершил регулярку на втором месте, а затем дошел до финала национального чемпионата.

Контракт с хорватским специалистом рассчитан на один сезон и включает опцию продления еще на год.