«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в матче на Турнире им. Блинова

«Ак Барс» завершил выступление на Турнире имени Н. Г. Пучкова разгромным поражением от «Автомобилиста», 1:6. К 54-й минуте казанцы проигрывали 0:6, а Роман Горбунов трижды ассистировал партнёрам. Гол престижа в составе «Ак Барса» забил Тимофей Жулин, отличившийся в большинстве после выхода один на один с голкипером «Автомобилиста».

Предсезонную подготовку казанский клуб завершит контрольной игрой в Нижнекамске с «Нефтехимиком», она запланирована на 30 августа. «Автомобилисту» до конца предсезонки предстоит дважды встретиться со СКА (27 и 29 августа) и провести спарринг с «Торпедо» (2 сентября).