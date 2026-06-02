В Татарстане выстроили системную поддержку детей и молодёжи: мнения экспертов

На площадке Экспертного клуба представители Татарстана обсудили государственную политику в отношении молодёжи — в преддверии и по случаю Международного дня защиты детей. Спикеры сошлись во мнении: сегодня в стране и республике создана целостная система воспитания и развития подрастающего поколения.

«Движение первых» — с детского сада

Помощник Раиса РТ, глава регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов отметил, что молодёжная политика в стране выстроена системно, а вопросам воспитания уделяется приоритетное внимание. По его словам, сегодня речь идёт не просто о возможностях для самореализации, а о формировании ценностной среды и единого воспитательного пространства.

— Только совместными усилиями — семьи, педагогов и наставников — можно сформировать у ребёнка правильные ценности, чувство ответственности, уважение к своей стране, семье, истории. И начинать эту деятельность необходимо с раннего возраста, — подчеркнул Сулейманов.

По поручению Раиса РТ «Движение первых» работает уже с детских садов. Более 500 дошкольных учреждений включены в систему, у каждого есть шеф-школа, выстраивается преемственность и единая воспитательная среда.

Татарстан — лидер по молодёжной политике

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова заявила, что государственная молодёжная политика носит системный и результативный характер. Татарстан она назвала одним из признанных лидеров в этой сфере.

— Статистика говорит сама за себя: более 45% молодёжи вовлечены в добровольчество, 75% участвуют в проектах профессиональной самореализации и патриотических инициативах, а не менее 24% молодых семей получают меры господдержки, — уверена парламентарий.

В республике действуют 401 учреждение молодёжной политики, где работают почти 4 тысячи специалистов. Ежегодно на обновление инфраструктуры направляется свыше 2 миллиардов рублей.

Ларионова также отметила поддержку студенческих семей: федеральный закон закрепляет за ними приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях, а в Татарстане в рамках нацпроекта «Семья» заработала услуга «Социальная няня» для малообеспеченных студенческих семей.

При этом депутат призвала усилить внимание к масштабированию системы психологической помощи детям и молодёжи, особенно в условиях информационного давления извне. Она напомнила, что 39% молодых людей недостаточно информированы о существующих возможностях, включая психологическую поддержку.

Профилактика через занятость и семья как главная ценность

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин отметил, что сегодня защита детей — это не только физическая безопасность, но и среда, в которой растёт ребёнок. Информационное пространство стало сложнее, и задача государства, семьи, школы и общества — не просто оградить детей от негатива, а научить их ориентироваться в современном мире.

— Когда подросток вовлечён в спорт, творчество, профессию, общественную деятельность, у него появляется понятная цель и мотивация для развития. Это одна из лучших форм профилактики любых деструктивных влияний, — сказал он.

Вместе с тем Губайдуллин подчеркнул: никакие меры не заменят живого общения в семье. Он выступил за развитие практикоориентированных проектов для детей и молодёжи.

— Чем раньше ребёнок сможет попробовать себя в профессии, реализовать свои способности, почувствовать собственную значимость и успех, тем устойчивее он будет к любому внешнему давлению, — резюмировал руководитель АНО.