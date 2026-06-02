Лучший каменщик Татарстана работает в казанской компании «Эллада»

В Татарстане завершился региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Каменщик». Соревнования прошли на базе Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства. За звание лучшего боролись представители трёх строительных компаний — «Ак таш», «Эллада» и «Строитель». Участники должны были иметь стаж не менее трёх лет и соответствовать требованиям к уровню образования.

Конкурсанты выполнили практическое задание по кирпичной кладке в соответствии с профессиональными стандартами, а также ответили на теоретические вопросы по организации труда и охране безопасности.

Победителем регионального этапа признан Дмитрий Дмитриев, каменщик ООО «СК Эллада» из Казани. По его словам, конкурсные задания не показались ему слишком сложными: участники укладывали три ряда цоколя, гидроизоляцию и два модуля. Вопросы по охране труда тоже не вызвали затруднений — в компании серьёзно относятся к соблюдению техники безопасности.

Дмитрий продолжает семейную династию строителей, он работает в отрасли уже восемь лет. Всему научил отец, который трудился и каменщиком, и кровельщиком. Начинал Дмитрий с коттеджей, а затем вместе с бригадой перешёл на многоэтажные дома. В его послужном списке — жилые комплексы «Яратам», «Солнечный город», «Крыловка-парк» и «Дубравная 2.0».

Теперь Дмитриев представит Татарстан на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в третьем квартале года.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. Он охватывает самые востребованные рабочие специальности в разных отраслях экономики. С 2025 года конкурс вошёл в федеральную программу «Человек труда» национального проекта «Кадры».