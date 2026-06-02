Трагедия в Чистопольском районе: мужчина упал с берега в пруд и погиб

В селе Четыре Двора Чистопольского района из местного пруда извлекли тело 24-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. По предварительной информации, он чистил водопропускную трубу на плотине, которая забилась камышом, и по неосторожности упал с берега в воду. Рядом никого не оказалось — помочь ему было некому.

Почему люди падают с берега?

Падение с берега в воду — одна из самых частых причин гибели на водоёмах. С начала 2026 года по этой причине в Татарстане погибли уже 6 человек. Специалисты перечисляют основные факторы риска:

— Неустойчивый грунт. Берега рек и озёр подмываются течением. Сверху видна трава и тонкий слой земли, а под ним — пустота. Такой край легко обрушивается под весом человека.

— Скользкая поверхность. Утренняя роса, дождь, туман или изморозь делают траву и глину чрезвычайно скользкими. Даже на пологом склоне можно потерять равновесие.

— Высокий берег. Высота создаёт иллюзию безопасности, пока вы стоите далеко от края. Но случайный шаг назад или поскальзывание могут привести к падению с высоты — это чревато серьёзными травмами.

— Отсутствие видимости. В темноте или тумане граница между сушей и водой стирается, и человек может случайно подойти слишком близко к краю.