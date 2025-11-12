Банковские системы спасли 8 триллионов рублей татарстанцев

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Татарстан Нурания Хайруллина в ходе пресс-конференции сообщила, что защитные системы банков стали невероятно эффективными. Они блокируют 99,7% всех попыток мошеннических операций. Благодаря этому за первое полугодие текущего года удалось предотвратить кражу 8 триллионов рублей. Однако там, где срабатывает человеческий фактор, преступники все еще успешны. За тот же период клиенты банков потеряли более 13 миллиардов рублей. Особенно актуальны сейчас аферы с налогами, когда мошенники присылают фиктивные квитанции с QR-кодами, и фишинговые сайты, маскирующиеся под популярные магазины во время распродаж.

Чтобы лишить заработка дропперов (пособников, которые переводят или обналичивают украденные деньги), Банк России ввел ряд жестких ограничений. Если человек внесен в базу рисков, он не может переводить больше 100 тысяч рублей в месяц и снимать в банкомате больше 100 тысяч рублей. Для новых токенизированных карт, которые мошенники часто используют для обнала, установлен лимит в 50 тысяч рублей на снятие наличных в первые 48 часов. Эти меры делают карты дропперов практически одноразовыми и бесполезными.

С 1 сентября вступил в силу важный закон, который позволяет банкам защищать клиентов, находящихся под влиянием мошенников. Если система заметит нехарактерное поведение — например, человек всегда снимал деньги днем в Казани, а ночью в Набережных Челнах пытается снять крупную сумму, — операция может быть признана подозрительной. В таком случае банк установит временный лимит на выдачу наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки в течение 48 часов. Клиента обязательно уведомят об этом. Если деньги нужны срочно, их всегда можно получить в отделении банка с паспортом.

Для борьбы с кредитным мошенничеством теперь действует «период охлаждения». После одобрения кредита у заемщика есть время передумать: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, и 24 часа — для больших сумм. Это позволяет жертве аферы опомниться и отменить заем. Еще одна полезная новинка — возможность назначить «доверенное лицо» для своих счетов. Этот человек (например, родственник) будет видеть ваши операции и сможет заблокировать подозрительные переводы, не имея доступа к самим деньгам.