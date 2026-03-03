«Шанс для профи и новичков»: Фирдус Гималтдинов о конкурсе «Герои рядом»

Директор телерадиокомпании «Татарстан», писатель Фирдус Гималтдинов назвал конкурс «Геройлар янәшә – Герои рядом» уникальным проектом, который объединяет рекордный призовой фонд и открытость для авторов любого уровня. В 2026 году общая сумма наград превысит 6,6 миллиона рублей, что делает состязание одним из самых масштабных в стране.

Как отметил Гималтдинов, жюри обеспечивает полную объективность, оценивая работы анонимно. Шансы на победу равны у всех: и у профессиональных писателей, и у начинающих авторов. При этом эксперты руководствуются не только изысканностью слога, но и в первую очередь качеством содержания.

Главная цель конкурса — моральная поддержка защитников Отечества и их семей. По словам писателя, произведения современников должны вдохновлять воинов на передовой и давать силы их близким в тылу.

«Эти произведения — колоссальная поддержка для наших бойцов. Романы, повести, поэмы и стихи призваны вдохновлять воинов на поле боя, являться источником сил для их родственников здесь, в тылу», — подчеркнул Гималтдинов.

Он поделился личным опытом: будучи автором повести о легендарном бойце батальона «Тимер» Ильнуре Хаертдинове (позывной Фаза), он воочию убедился, насколько важна эта поддержка. «Знать, что подвиг бессмертен — имеет огромное значение для товарищей защитника Родины, является моральной опорой для матери, супруги, детей и близких», — добавил он.

Гималтдинов признался, что ждёт от участников глубокого осмысления событий сегодняшнего дня. «Попытка осмысления происходящего вместе со всеми — смелый вызов. Уверен, у нас много авторов, способных к этому. А сюжеты пишет сама жизнь. Благо, героев наш многонациональный народ взрастил много, и они рядом с нами!» — резюмировал писатель.

Приём заявок по большинству направлений продлится до 1 августа 2026 года, а для авторов романов срок подачи работ продлён до 15 октября. Кроме того, в этом году в рамках конкурса начала работу «Школа писателей», где опытные мастера помогут новичкам создать их первые крупные патриотические произведения.