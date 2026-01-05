«Барс» одержал «сухую» победу в Санкт-Петербурге

«Барс» начал год с «сухой» победы над СКА-ВМФ в Санкт-Петербурге. На 11-й минуте счёт открыл Денис Голубев, а на 59-й Станислав Альшевский поразил пустые ворота петербуржцев. «Барсу» удалось прервать двухматчевую серию поражений и подняться на 16-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. 34-летний форвард Станислав Альшевский, забросивший десятую шайбу в сезоне, единолично возглавил список снайперов казанской команды.

Выездную серию «Барс» продолжит встречей с «Динамо» из Санкт-Петербурга 7 января.