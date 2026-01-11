Бастрыкин потребовал отчет по делу о нерасселённом аварийном доме в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в Казани и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Поводом стало обращение горожан, опубликованное в комментариях на странице приемной СКР в соцсетях.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Зур Урам, построенном в 1958 году. Здание официально признали аварийным еще в 2021 году из-за серьезного износа конструкций, однако, по словам жителей, новое благоустроенное жилье им до сих пор не предоставили. При этом земельный участок и квартиры были изъяты профильными структурами.

Информация о проблеме ранее уже появлялась в средствах массовой информации. По факту возможного нарушения прав граждан следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.