Бастрыкин потребовал отчет по делу о нерасселённом аварийном доме в Казани

news_top_970_100
Республика
11 января 2026  16:59

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в Казани и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Поводом стало обращение горожан, опубликованное в комментариях на странице приемной СКР в соцсетях.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Зур Урам, построенном в 1958 году. Здание официально признали аварийным еще в 2021 году из-за серьезного износа конструкций, однако, по словам жителей, новое благоустроенное жилье им до сих пор не предоставили. При этом земельный участок и квартиры были изъяты профильными структурами.

Информация о проблеме ранее уже появлялась в средствах массовой информации. По факту возможного нарушения прав граждан следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане для детей участников СВО организовали музей с экспонатами с передовой
Что должно быть в домашней аптечке зимой?
Что должно быть в домашней аптечке зимой?
Бастрыкин потребовал отчет по делу о нерасселённом аварийном доме в Казани
За сутки с улиц Казани вывезли более 23 тысяч тонн снега
В Татарстане вновь ухудшится погода: ожидаются снег, метель и туман
На Матюшинском тракте в Казани пассажир погиб в столкновении трех машин
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Альметьевском районе Татарстана
Казань обошла Москву и Санкт-Петербург в рейтинге самых безопасных городов мира