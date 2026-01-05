Управляющие компании теперь обязаны публиковать годовые отчёты в ГИС ЖКХ

Республика
5 января 2026  14:11
Автор:
Владислав Косолапкин

С 2026 года все управляющие организации (УК), а также ТСЖ, ЖСК и ТСН обязаны размещать подробные годовые отчёты о своей работе в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.

Сроки и требования:

Отчёт за прошедший год необходимо опубликовать в системе до 1 апреля.

До 1 марта можно использовать старую форму.

С 1 марта вступает в силу новый обязательный формат, утверждённый приказом Минстроя России.

Новый порядок устанавливает единый обязательный перечень сведений, которые УК должна предоставить собственникам, исключая «свободную форму» отчётности. Теперь жители смогут легко найти и изучить официальный отчёт своей управляющей компании в единой государственной системе.

