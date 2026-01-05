Управляющие компании теперь обязаны публиковать годовые отчёты в ГИС ЖКХ

С 2026 года все управляющие организации (УК), а также ТСЖ, ЖСК и ТСН обязаны размещать подробные годовые отчёты о своей работе в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.
Сроки и требования:
Отчёт за прошедший год необходимо опубликовать в системе до 1 апреля.
До 1 марта можно использовать старую форму.
С 1 марта вступает в силу новый обязательный формат, утверждённый приказом Минстроя России.
Новый порядок устанавливает единый обязательный перечень сведений, которые УК должна предоставить собственникам, исключая «свободную форму» отчётности. Теперь жители смогут легко найти и изучить официальный отчёт своей управляющей компании в единой государственной системе.