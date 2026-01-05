В РТ наибольший объем финансирования нацпроектов на 2026 год направят на «Инфраструктуру для жизни»

В следующем году на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан будет направлено 53 миллиарда рублей. Большая часть средств, 28,8 миллиарда, поступит из федерального бюджета, остальные 24,2 миллиарда составят средства республиканской казны.

Согласно данным Министерства финансов РТ, наиболее масштабным по финансированию станет нацпроект «Инфраструктура для жизни», на который зарезервировано 19,1 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли проекты «Семья» (17,7 млрд) и «Молодёжь и дети» (7,6 млрд).

Значительные средства будут выделены и на другие стратегические направления. Финансирование предусмотрено для «Технологического обеспечения продовольственной безопасности» (2,8 млрд), «Беспилотных авиационных систем» (2 млрд), а также на проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие», «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика».