В Татарстане спасатели вызволили из снежного плена двух мужчин на снегоходе

Республика
5 января 2026  13:34
Автор:
Владислав Косолапкин

Спасатели Татарстана пришли на помощь двум мужчинам, чей снегоход полностью увяз в глубоком снегу в районе деревни Чернопенье и жилого массива Вишневка. Самостоятельно выбраться они не могли, и ситуация осложнялась тем, что один из пострадавших является инвалидом.

На вызов оперативно выехали сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда № 2. Добравшись до места на служебной технике, спасатели с помощью специализированного оборудования извлекли застрявший снегоход и эвакуировали обоих мужчин в безопасное место.

По данным ГУ МЧС России по РТ, обошлось без травм, и медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

