Гидрометцентр РТ: вторая половина праздников в Татарстане пройдет под знаком снега и мокрого снега

Республика
5 января 2026  15:00
Автор:
Владислав Косолапкин

Прогноз погоды от Гидрометцентра Республики Татарстан на ближайшие дни рисует картину неустойчивой зимней погоды с осадками и гололедицей.

В ночь на 6 января и днём в большинстве районов республики ожидается небольшой снег, местами слабая метель. Температура составит -6…-11°C ночью и -3…-8°C днём. На дорогах вероятны гололедица и снежные заносы.

7 января, в среду, погода снова ухудшится. Ожидается снег, который днём станет сильным, а в отдельных районах пройдут метели. Температура опустится до -9…-14°C ночью и -4…-9°C днём.

Наиболее сложный период ожидается 8–9 января (четверг и пятницу). Над республикой пройдёт южный циклон, который принесёт умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, а местами дождя и мороси. Возможны метели и гололёд. Ветер усилится до 15–17 м/с. Ночью будет -5…-10°C, а днём температура впервые с новогодних праздников поднимется выше нуля — до +1…+4°C. При этом гололедица на дорогах сохранится.

Автомобилистам и пешеходам в эти дни необходимо проявлять повышенную осторожность.

