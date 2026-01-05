На трассе М7 под Мамадышем спасатели согрели и спасли замерзающую семью из Подмосковья

На 946-м километре федеральной трассы М7 в Мамадышском районе Татарстана в сложных погодных условиях помощь потребовалась семье из Московской области. Их автомобиль Volkswagen Tiguan неожиданно заглох и отказался заводиться.

В машине находились супруги и их 13-летняя дочь. Из-за сильного мороза пассажиры начали замерзать и были вынуждены позвонить спасателям.

По информации ГУ МЧС России по РТ, прибывший экипаж оперативно пересадил семью в тёплый служебный автомобиль, напоил горячим чаем и остался с ними до приезда эвакуатора. Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал.