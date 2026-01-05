В Казани на пожаре спасли пенсионера, отравившегося угарным газом

5 января 2026  15:03
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице РТ на улице Амирхана, 29 произошёл пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрочайника.

Пожарные, прибывшие на место, обнаружили на кухне под столом 66-летнего мужчину. Пострадавшего вывели на свежий воздух с помощью дыхательной маски и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина был госпитализирован в городскую больницу №7 с диагнозом «отравление продуктами горения». Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, огонь повредил электрочайник и часть кухонной мебели на площади около 2 квадратных метров. Основной версией происшествия специалисты считают нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

