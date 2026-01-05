Молодой казанец потерял более миллиона рублей в результате звонка «налоговика»

22-летний житель Казани стал жертвой телефонного мошенничества, в результате которого лишился более миллиона рублей. С заявлением о преступлении он обратился в отдел полиции «Авиастроительный».

Как рассказали в МВД по РТ, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой службы. Под предлогом исправления ошибок в документах злоумышленник выманил у парня код подтверждения из СМС. После этого началась вторая часть аферы: жертве позвонили другие мошенники, на этот раз выдав себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что переданный код якобы позволил посторонним лицам оформить на его имя кредиты через портал Госуслуг. Чтобы «защитить деньги», молодого человека убедили самостоятельно взять кредит в банке и перевести все средства на указанные «безопасные счета». Следуя этим инструкциям, он перевёл через банкоматы свыше одного миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.