Молодой казанец потерял более миллиона рублей в результате звонка «налоговика»

news_top_970_100
Город
5 января 2026  12:11
Автор:
Владислав Косолапкин

22-летний житель Казани стал жертвой телефонного мошенничества, в результате которого лишился более миллиона рублей. С заявлением о преступлении он обратился в отдел полиции «Авиастроительный».

Как рассказали в МВД по РТ, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой службы. Под предлогом исправления ошибок в документах злоумышленник выманил у парня код подтверждения из СМС. После этого началась вторая часть аферы: жертве позвонили другие мошенники, на этот раз выдав себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что переданный код якобы позволил посторонним лицам оформить на его имя кредиты через портал Госуслуг. Чтобы «защитить деньги», молодого человека убедили самостоятельно взять кредит в банке и перевести все средства на указанные «безопасные счета». Следуя этим инструкциям, он перевёл через банкоматы свыше одного миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане спасатели вызволили из снежного плена двух мужчин на снегоходе
На трассе М7 под Мамадышем спасатели согрели и спасли замерзающую семью из Подмосковья
Молодой казанец потерял более миллиона рублей в результате звонка «налоговика»
В Казани на пожаре из-за сигареты пострадал пожилой мужчина
В Казани за сутки в уборке снега было задействовано более 900 единиц техники
Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань может быть представлен Президенту уже в марте
В Татарстане единовременная выплата новым контрактникам выросла до 2,9 млн рублей
В Казани отремонтировали дороги у школ и лицеев в рамках нацпроекта