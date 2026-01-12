Бесплатные юридические консультации для татарстанцев стали доступнее через мобильное приложение

Жители Татарстана могут получить бесплатную юридическую помощь онлайн — в мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» начал работать сервис «Юридическая помощь». Об этом напомнили в Министерстве юстиции республики.

Новый раздел позволяет узнать, какие виды бесплатных правовых консультаций доступны, и напрямую обратиться в Государственное юридическое бюро в электронном формате. При этом пользоваться сервисом могут все желающие — привязка к конкретному банку не требуется, достаточно установить приложение.

Как отметил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик, в сервисе предусмотрен блок «Жизненные ситуации», объединяющий восемь тематических направлений. Отдельный раздел посвящён участникам СВО и их семьям — там собрана информация о выплатах, льготах и возможностях списания кредитных обязательств.

В Минюсте подчеркивают, что цифровые сервисы помогают упростить доступ к государственным услугам и сделать юридическую поддержку максимально удобной и понятной для граждан.