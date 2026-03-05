Ушел из жизни главный комбустиолог Татарстана Радик Новиков

На 60-м году жизни скончался заслуженный врач республики, многолетний заведующий ожоговым отделением РКБ Радик Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Свой путь в медицине он начал в 1996 году хирургом в отделении гнойной хирургии. С годами пришёл к профессии комбустиолога — специалиста по лечению ожогов. В 2008 году возглавил профильное отделение РКБ и руководил им многие годы.

Коллеги вспоминают его как врача от Бога: он не только виртуозно владел методиками лечения, но и умел поддержать пациентов в самые тяжёлые моменты. Его профессионализм отмечен высшей врачебной категорией и званием заслуженного врача Татарстана. Новиков также активно участвовал в работе профессиональных сообществ и внёс вклад в развитие комбустиологии в стране.

Прощание состоится 5 марта в 10:00 в патологоанатомическом корпусе РКБ. Похороны пройдут в 11:00 на кладбище посёлка Мирный.