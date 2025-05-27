Блокирующий антициклон вернул в Татарстан долгожданное майское тепло

news_top_970_100
Республика
27 мая 2025  10:38
Автор:
Роза Шафикова
Автор фото: Фарит Муратов

Погодные условия над Татарстаном с воскресенья определяются влиянием периферии мощного блокирующего антициклона, центр которого на несколько дней расположился над Центральным Поволжьем.

Синоптики разъясняют, что блокирующий антициклон - это практически неподвижный мощный антициклон, который обладает способностью не пропускать другие воздушные массы на занятую им территорию. В летний период в случае блокирования антициклон становится термически однородным, а воздушная масса, которая в нем циркулирует по кругу, постепенно прогревается и трансформируется.

В результате над Татарстаном до конца мая ожидается установление аномально жаркой погоды. Сегодня в Казани в дневные часы воздух прогреется уже до 25 - 28 градусов. Так что сегодняшний день в столице Татарстана станет самым теплым с начала календарной весны.

Весь май у нас преобладали среднесуточные температуры на несколько градусов ниже многолетней нормы. За счет прогрева в последние дни температурный фон в целом приблизится к норме.
В прошедшие выходные дни, несмотря на прохладные ночи, воздушные массы активно прогревались, среднесуточная температура воздуха достигла 16 градусов. В метеорологии уверенное превышение 15-градусной отметки средним значением температуры говорит о начале метеорологического лета. Таким образом, метеорологическое лето 2025 года в Казани стартовало!

Но стоит напомнить, что, согласно многолетним данным, в Казани последние заморозки могут быть в воздухе до 4 июня, а до 9 июня - на поверхности почвы.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан подвел итоги весенней кампании по восстановлению лесов
УНИКС начал серию за «бронзу» с победы
В Татарстане ужесточат штрафы за неоплаченную парковку для юрлиц
В Татарстане ужесточат штрафы за неоплаченную парковку для юрлиц
Крепкий середняк: «Рубин» завершил сезон седьмым
Крепкий середняк: «Рубин» завершил сезон седьмым
Блокирующий антициклон вернул в Татарстан долгожданное майское тепло
Блокирующий антициклон вернул в Татарстан долгожданное майское тепло
«Позывной «Татарин»: документальная история о СВО без театральных штампов
Сражение за Отечество и любовь на фоне Смутного времени
В Татарстане стартовал конкурс детских рисунков «Сохраним наследие»