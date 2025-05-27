Блокирующий антициклон вернул в Татарстан долгожданное майское тепло

Погодные условия над Татарстаном с воскресенья определяются влиянием периферии мощного блокирующего антициклона, центр которого на несколько дней расположился над Центральным Поволжьем.

Синоптики разъясняют, что блокирующий антициклон - это практически неподвижный мощный антициклон, который обладает способностью не пропускать другие воздушные массы на занятую им территорию. В летний период в случае блокирования антициклон становится термически однородным, а воздушная масса, которая в нем циркулирует по кругу, постепенно прогревается и трансформируется.

В результате над Татарстаном до конца мая ожидается установление аномально жаркой погоды. Сегодня в Казани в дневные часы воздух прогреется уже до 25 - 28 градусов. Так что сегодняшний день в столице Татарстана станет самым теплым с начала календарной весны.

Весь май у нас преобладали среднесуточные температуры на несколько градусов ниже многолетней нормы. За счет прогрева в последние дни температурный фон в целом приблизится к норме.

В прошедшие выходные дни, несмотря на прохладные ночи, воздушные массы активно прогревались, среднесуточная температура воздуха достигла 16 градусов. В метеорологии уверенное превышение 15-градусной отметки средним значением температуры говорит о начале метеорологического лета. Таким образом, метеорологическое лето 2025 года в Казани стартовало!

Но стоит напомнить, что, согласно многолетним данным, в Казани последние заморозки могут быть в воздухе до 4 июня, а до 9 июня - на поверхности почвы.