В РТ вручили стипендии Раиса РТ победителям фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Доме Правительства республики состоялась церемония вручения специальных государственных стипендий Раиса Татарстана Рустама Минниханова лауреатам XXVI Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Награды юным дарованиям вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В этом году стипендии присуждаются в 21-й раз. Традиция, заложенная в 2006 году, направлена на поддержку победителей фестиваля. За все время стипендиатами стали 583 участника из разных районов республики. Премии также получают педагоги, подготовившие лауреатов 1-й степени.

Фазлеева пожелала ребятам творческого вдохновения, ярких событий и оставаться на высоте. Министр образования Ильсур Хадиуллин отметил, что дети украшают республику своим трудом. Глава Минмолодежи Азат Кадыров поблагодарил педагогов за вклад в развитие талантов. Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул, что творческая элита формирует будущее. Кадыров также пожелал, чтобы День защиты детей длился 365 дней в году.