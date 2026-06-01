В РТ открылась всероссийская конференция по физике низкотемпературной плазмы

news_top_970_100
Республика
1 июня 2026  16:47

С 1 по 5 июня в Казани проходит всероссийская конференция с международным участием «Физика низкотемпературной плазмы». Мероприятие объединило ведущих исследователей из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Площадками для встреч стали Академия наук РТ и Казанский федеральный университет.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов в приветственном слове отметил, что республика является одним из главных плазмохимических центров страны, а физика низкотемпературной плазмы — мощное междисциплинарное направление. Он подчеркнул, что Татарстан уделяет особое внимание аддитивным технологиям, где плазма служит ключевым инструментом для 3D-печати.

В числе участников — представители ведущих научных институтов России. Первое пленарное заседание прошло в АН РТ. Со 2 июня конференция продолжила работу в Институте физики КФУ: в программе более десяти секций, посвященных газовым разрядам, плазмохимии, плазменным двигателям и природным явлениям.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани грузовик сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе
Афиша культурных мероприятий на июнь в Казани
Более 100 юных татарстанцев приняли участие в соревнованиях по картингу
В РТ открылась всероссийская конференция по физике низкотемпературной плазмы
В РТ вручили стипендии Раиса РТ победителям фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
В Татарстане стартовал новый сезон проекта «Лето в Татарстане»
В 79 селах Татарстана в этом году установят новые базовые станции связи
В РТ составлена дорожная карта до 2030 года для улучшения бизнес-климата