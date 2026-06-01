В РТ открылась всероссийская конференция по физике низкотемпературной плазмы

С 1 по 5 июня в Казани проходит всероссийская конференция с международным участием «Физика низкотемпературной плазмы». Мероприятие объединило ведущих исследователей из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Площадками для встреч стали Академия наук РТ и Казанский федеральный университет.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов в приветственном слове отметил, что республика является одним из главных плазмохимических центров страны, а физика низкотемпературной плазмы — мощное междисциплинарное направление. Он подчеркнул, что Татарстан уделяет особое внимание аддитивным технологиям, где плазма служит ключевым инструментом для 3D-печати.

В числе участников — представители ведущих научных институтов России. Первое пленарное заседание прошло в АН РТ. Со 2 июня конференция продолжила работу в Институте физики КФУ: в программе более десяти секций, посвященных газовым разрядам, плазмохимии, плазменным двигателям и природным явлениям.