В 79 селах Татарстана в этом году установят новые базовые станции связи

1 июня 2026  14:10

В 2026 году высокоскоростной мобильный интернет и качественная связь появятся в 79 населенных пунктах 30 районов республики. В деревнях и селах с числом жителей от 100 до 500 человек будут установлены новые базовые станции в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Проект реализуют Министерство цифрового развития РТ совместно с «Ростелекомом» и «Т2 Мобайл».

Благодаря этому местные жители смогут пользоваться цифровыми сервисами: оставаться на связи с близкими, учиться и работать удаленно, получать госуслуги, телемедицину и банковские услуги. Полный перечень населенных пунктов можно найти на официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Татарстан. В 2025 году по аналогичной программе в республике построили 159 базовых станций в 42 районах, доступ к интернету получили более 33 тысяч жителей. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Экономика данных».

