В РТ составлена дорожная карта до 2030 года для улучшения бизнес-климата

Раис республики Рустам Минниханов подписал распоряжение об утверждении «дорожной карты» по улучшению условий предпринимательской деятельности. Документ рассчитан на период до 2030 года включительно.

Согласно плану, к концу десятилетия планируется сократить средний срок получения разрешения на строительство с 51,34 до 48,8 дня, а количество необходимых процедур — с 6,08 до 5,24. Время регистрации прав собственности снизится с 2,87 до 2,79 дня, а постановки на кадастровый учет — с 18,17 до 13,76 рабочего дня.

Также в республике намерены ускорить подключение бизнеса к инженерным сетям: электроснабжение — с 36,75 до 36,64 дня, газоснабжение — с 68,93 до 66,89 дня. Кроме того, в перечень целей включено полное исключение случаев необоснованного силового давления на предпринимателей со стороны властей, правоохранителей и монополистов.