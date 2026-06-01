В РТ составлена дорожная карта до 2030 года для улучшения бизнес-климата

news_top_970_100
Республика
1 июня 2026  12:55

Раис республики Рустам Минниханов подписал распоряжение об утверждении «дорожной карты» по улучшению условий предпринимательской деятельности. Документ рассчитан на период до 2030 года включительно.

Согласно плану, к концу десятилетия планируется сократить средний срок получения разрешения на строительство с 51,34 до 48,8 дня, а количество необходимых процедур — с 6,08 до 5,24. Время регистрации прав собственности снизится с 2,87 до 2,79 дня, а постановки на кадастровый учет — с 18,17 до 13,76 рабочего дня.

Также в республике намерены ускорить подключение бизнеса к инженерным сетям: электроснабжение — с 36,75 до 36,64 дня, газоснабжение — с 68,93 до 66,89 дня. Кроме того, в перечень целей включено полное исключение случаев необоснованного силового давления на предпринимателей со стороны властей, правоохранителей и монополистов.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ составлена дорожная карта до 2030 года для улучшения бизнес-климата
Лето в парках Казани: как общественные пространства становятся «третьим местом» для горожан
«Памятный вальс» прозвучал в Музее Победы в рамках международного флешмоба
Заявки на программу «Земский работник культуры РТ» принимаются до 15 июля
В Казани с 15 июня запустят тестовую систему постоплаты парковок
В Татарстане заработала горячая линия по защите прав детей в период летних каникул
Более 391 тысячи жителей РТ выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
12, 13 и 14 июня станут нерабочими днями для жителей Татарстана