В Татарстане стартовал новый сезон проекта «Лето в Татарстане»

1 июня 2026  14:32

1 июня в Казанском Кремле Раис республики дал старт новому сезону республиканского проекта «Лето в Татарстане», приуроченному к Дню защиты детей. Мероприятие прошло в рамках фестиваля детства, организованного Институтом развития городов РТ, Музеем-заповедником «Казанский Кремль» и региональным отделением «Движения Первых».

Проект впервые запустили в июне 2025 года как единую платформу событий в общественных пространствах. За два сезона его посетили более 650 тысяч человек. В новом сезоне афиша охватит все 45 муниципальных районов республики. На сайте leto.tatar уже размещено более 1300 мероприятий: музыкальные фестивали, концерты, лекции, экологические акции, соревнования, мастер-классы и семейные праздники. Афиша ежедневно пополняется, часть программы держится в секрете. Минниханов отметил, что приоритет республики — создание условий для развития подрастающего поколения, включая парки, скверы, спортивные школы и культурные учреждения. Жителей приглашают планировать лето в Татарстане.

