Более 13 тыс. жителей Татарстана запретили оформление SIM-карт

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Республика
24 июня 2026  14:57

В Татарстане свыше 13 тысяч жителей воспользовались услугой самозапрета на оформление SIM-карт. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Всего же системой самозапрета на получение кредитов в республике воспользовались уже более 733 тысяч человек. Через портал «Госуслуги» эту процедуру оформили почти 67 тысяч граждан, при этом около 31 тысячи позднее сняли запрет. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае 2026 года число самозапретов в целом по стране превысило 742 тысячи.

Яковлев также напомнил о других мерах цифровой безопасности: усиленной защите аккаунтов в мессенджерах, двухфакторной аутентификации, проверке активных сессий и ограничении добавления пользователей в чаты. Все эти инструменты направлены на снижение рисков мошенничества и защиту личных данных граждан.

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