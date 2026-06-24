Более 13 тыс. жителей Татарстана запретили оформление SIM-карт

В Татарстане свыше 13 тысяч жителей воспользовались услугой самозапрета на оформление SIM-карт. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Всего же системой самозапрета на получение кредитов в республике воспользовались уже более 733 тысяч человек. Через портал «Госуслуги» эту процедуру оформили почти 67 тысяч граждан, при этом около 31 тысячи позднее сняли запрет. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае 2026 года число самозапретов в целом по стране превысило 742 тысячи.

Яковлев также напомнил о других мерах цифровой безопасности: усиленной защите аккаунтов в мессенджерах, двухфакторной аутентификации, проверке активных сессий и ограничении добавления пользователей в чаты. Все эти инструменты направлены на снижение рисков мошенничества и защиту личных данных граждан.