Более 3600 молодых татарстанцев приняли участие в антикоррупционном проекте «Чистый взгляд»

В Татарстане активно реализуется проект «Чистый взгляд», направленный на формирование антикоррупционной культуры среди молодежи. Как рассказал на пресс-конференции председатель Молодежного правительства при Кабинете министров Республики Татарстан, ветеран боевых действий, участник СВО Игорь Жерненков, проект охватил уже около 3600 молодых жителей республики.

Проект стартовал 14 октября и действует в крупных городах и районах, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Чистополь, Бугульму и другие.

Для участников проводятся не только лекции, но и интерактивные сессии, квизы и практические занятия. Молодые люди на этих встречах не просто получают знания о противодействии коррупции, но и разрабатывают собственные инициативы. На данный момент создано уже более 50 проектов, направленных на повышение прозрачности и честности в учебной и социальной среде.

«Программа показывает эффективность комплексного подхода, сочетая образовательные и практические форматы. Она формирует у молодежи устойчивые ценности честности и ответственности», — отметил спикер.

Особое значение проект имеет для подготовки будущих управленцев. Поскольку одной из задач Молодежного правительства является вовлечение молодежи в государственную и муниципальную службу, формирование нетерпимости к коррупции с раннего возраста становится важнейшей составляющей для развития общества и республики.