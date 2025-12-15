Никита Васильев продолжит выступать за «Рубин»

15 декабря 2025  12:20
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил о продлении контракта с воспитанником клубной академии Никитой Васильевым. Новое соглашение с 19-летним полузащитником будет действовать до окончания сезона 2028/29.

Васильев дебютировал за основную команду в 2024-м году и провёл с того момента восемь матчей: три игры в РПЛ и пять встреч в Кубке России. За фарм-клуб казанцев во Второй лиге Васильев отыграл 23 матча, забил пять мячей и восемь раз ассистировал партнёрам. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 100 тысяч евро.

