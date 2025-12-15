В Алькеевском районе РТ лобовое столкновение унесло жизнь молодого водителя

В Алькеевском районе Республики Татарстан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при попытке совершить обгон не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем марки Scania.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

От полученных травм молодой человек скончался на месте происхождения. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии. ГАИ по Республике Татарстан в очередной раз призывает водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения, особенно при выполнении рискованных маневров, таких как обгон.